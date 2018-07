André Luiz é relacionado pela 1.ª vez no Palmeiras

SÃO PAULO - Sem jogar há dois meses, o zagueiro André Luiz foi relacionado pela primeira vez no Palmeiras e vai ficar à disposição do técnico Gilson Kleina para o confronto desta quarta-feira, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no Pacaembu. Mas o veterano de 33 anos, contratado depois de se desvincular do Nancy, da França, não deve começar como titular.

Maurício Ramos está suspenso e não pode enfrentar o Botafogo, o que abriu espaço para André Luiz, apresentado no clube há uma semana. Mas a tendência é o novato ficar no banco de reservas, com Vilson sendo deslocado para a zaga ao lado de Henrique.

"Antes de tudo, eu estou muito feliz por fazer parte do grupo pela primeira vez. Cheguei no início do mês, estava há um tempo parado, mas me dediquei e recuperei bastante minha forma física. Se o Kleina precisar de mim, eu estou preparado", afirmou André Luiz.

Como ainda é um desconhecido da torcida do Palmeiras, o site oficial do clube tratou de apresentá-lo. "Eu saí do Brasil muito cedo. Joguei no Atlético-MG até maio de 2005 e, em seguida, fui para o Nancy. Sou um zagueiro um pouco mais técnico, mas minhas principais características mesmo são a disposição e a entrega dentro de campo", disse ele, ao site.

Confira abaixo os 20 jogadores relacionados:

Goleiros - Fernando Prass e Bruno;

Laterais - Weldinho, Ayrton, Juninho e Marcelo Oliveira;

Zagueiros - Henrique e André Luiz;

Volantes - Vilson, Márcio Araújo, Wesley, Léo Gago e Charles;

Meias - Rondinelly, Patrick Vieira e Tiago Real;

Atacantes - Vinícius, Leandro, Caio e Kleber;