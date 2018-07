André Luiz promete lutar para ser titular no Palmeiras Titular do Palmeiras nos dois jogos realizados desde o fim da Copa das Confederações, o zagueiro André Luiz sabe que em breve deve voltar para o banco de reservas. Com a recuperação de Vilson e a volta de suspensão de Henrique, ele deve ficar como opção, como já deu indícios o técnico Gilson Kleina.