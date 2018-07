André marca 4 e Atlético-MG vence 2º jogo na China

No primeiro amistoso, o time mineiro havia vencido o Guizhou Renhe por 3 a 0, no domingo, mas desta vez teve muito mais dificuldade e precisou contar com dia inspirado de André. No próximo sábado, o Atlético-MG encerra o tour pela China com o último amistoso: diante do Guangzhou Evergrande, em Nanning.

Nesta quarta, André começou seu show particular aos 31 minutos, ao aproveitar confusão dentro da área para marcar. Logo depois, Elias, brasileiro do Jiangsu Shuntian, deixou tudo igual, mas André estava inspirado e recolocaria o Atlético-MG em vantagem após passe de Emerson Conceição.

O time brasileiro, então, foi para cima e marcou o terceiro, com Diego Tardelli. André fez seu terceiro na partida aos 30, mas Elias, novamente, manteria os chineses na partida aos 39. Nos últimos minutos, os destaques da partida voltariam a marcar: aos 44, André, e aos 46, Elias.

O técnico Levir Culpi aproveitou para rodar bastante o elenco e escalou o Atlético-MG com: Giovanni; Alex Silva (Marcos Rocha), Edcarlos, Leonardo Silva (Jemerson) e Emerson Conceição; Pierre, Leandro Donizete (Josué), Maicosuel (Dátolo) e Ronaldinho Gaúcho (Guilherme); Diego Tardelli (Marion) e André.