André marca dois gols e Sport derrota o Arsenal-ARG pela Copa Sul-Americana

O Sport ficou com uma situação bem confortável na segunda fase da Copa Sul-Americana. Pelo jogo de ida contra o Arsenal, da Argentina, nesta quinta-feira, o clube pernambucano venceu por 2 a 0 em uma noite inspirada do atacante André, autor dos dois gols. O jogo aconteceu no estádio da Ilha do Retiro, no Recife.

Com o resultado, o Sport pode perder por até um gol de diferença na Argentina, no próximo dia 27, que mesmo assim garante vaga na próxima fase. Ao Arsenal-ARG, apenas uma vitória por no mínimo três gols de saldo interessa. Com o técnico Vanderlei Luxemburgo cumprindo suspensão pela expulsão em jogo anterior, o clube pernambucano foi comandado pelo assistente Júnior Lopes, que é filho do ex-técnico Antônio Lopes.

O gramado ruim da Ilha do Retiro não permitiu que os dois times fizessem uma grande partida no aspecto técnico. Mesmo assim, o time brasileiro procurou criar as suas jogadas, enquanto que o visitante parecia mais preocupado em parar os lances com falta. No primeiro tempo foram quatro cartões amarelos para jogadores argentinos.

A primeira grande chance do jogo aconteceu apenas 37 minutos. Everton Felipe fez grande jogada individual e cruzou rasteiro para André. O centroavante fez o corta-luz e Rithely soltou uma bomba, que o goleiro Santillo conseguiu defender. Na sobra, o camisa 18 tentou e mais uma vez o arqueiro salvou o Arsenal-ARG.

O clube pernambucano voltou com uma nova postura para o segundo tempo e não demorou para conseguir o seu gol. Aos nove minutos, após um chutão para frente, André brigou com a defesa e tocou para Samuel Xavier. O lateral-direito cruzou de volta para o centroavante, que desviou de joelho para o fundo das redes.

Atrás no placar, o Arsenal-ARG resolveu ir para frente e por muito pouco não empatou logo aos 12 minutos. Wílchez ficou cara a cara com Magrão, chutou cruzado, mas o goleiro do Sport conseguiu defender e mandar para escanteio.

Depois do susto, o time brasileiro voltou a tomar conta do jogo e conseguiu mais um gol. Aos 27 minutos, Everton Felipe percebeu a passagem do lateral Mena e tocou pelo lado esquerdo. O chileno caprichou no cruzamento e André só teve o trabalho de cabecear sem chances de defesa.

Os dois times voltam a se enfrentar apenas no dia 27, às 19h15 (de Brasília), no estádio Julio Grondona, em Sarandi (região metropolitana de Buenos Aires), na Argentina. Pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport já estará em campo nesta segunda-feira, às 20 horas, contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 x 0 ARSENAL-ARG

SPORT - Magrão; Samuel Xavier, Henríquez, Durval e Sander; Rithely, Patrick (Rodrigo) e Diego Souza; Everton Felipe, Rogério (Mena) e André (Thallyson). Técnico: Júnior Lopes (auxiliar).

ARSENAL-ARG - Santillo; Sergio Velazquez (Rodrigo Contreras), Facundo Monteseirín, Marcos Curado e Claudio Corvalan; Leonardo Rolon (Fragapane), German Ferreyra, Emiliano Papa (Imbert) e Federico Milo; Lucas Wilchez e Juan Brunetta. Técnico: Humberto Grondona.

GOLS - André, aos 9 e aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mena (Sport); Claudio Corvalan, Ferreyra, Federico Millo, Marcos Curado e Sergio Velazquez (Arsenal-ARG).

ÁRBITRO - Gery Vargas (Fifa/Bolívia).

RENDA - R$ 174.755,00.

PÚBLICO - 7.694 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).