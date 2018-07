André marca no fim e mantém invencibilidade do Corinthians

André marcou o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians aos 43 minutos do segundo tempo e salvou a equipe de ser derrotada pelo São Bento, nesta quarta-feira, pela sexta rodada do Paulista. O chute certeiro do atacante, no ângulo, garantiu o empate por 1 a 1 no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Com o resultado, as duas equipes permanecem invictas no Estadual.

Com um time misto, cheio de reservas (inclusive André), o Corinthians não fez uma boa partida. Sobretudo no primeiro tempo, a equipe foi dominada pelo São Bento em vários momentos da partida. Desde o início do jogo o Corinthians enfrentou muita dificuldade para atacar. O time de Sorocaba marcava em cima a saída de bola do Corinthians, que aceitava a imposição do adversário. O time errava muitos erros de passes e insistia, sem sucesso, nos lançamentos à longa distância.

O São Bento, em contrapartida, trocava passes de pé em pé e, assim, marcou território no campo de ataque. E foi justamente em um lance no qual o time de Sorocaba estava com vários jogadores posicionados à frente que saiu o gol. Aos 21, Serginho Catarinense cobrou a falta na área, a defesa do Corinthians afastou mal e a bola sobrou para Rossi. O atacante do São Bento chuta forte e contou com o desvio em Guilherme Arana para enganar Matheus Vidotto.

Mesmo em vantagem, o São Bento não mudou a forma de jogar e manteve a postura agressiva, o que dificultava a criação das jogadas do Corinthians. O principal problema da equipe de Tite estava no meio-campo. O garoto Maycon, principal candidato a ficar com a vaga de Elias, machucado, participava pouco da partida. Faltava fluidez ao jogo do Corinthians. A bola ficava pouco no mei0-campo porque os jogadores preferiam fazer a ligação direta entre a defesa e o ataque.

No segundo tempo, o Corinthians até que melhorou, mas não o suficiente para conseguir se impor diante do São Bento. Somente nos minutos finais, quando o time do Interior se fechou na defesa para tentar segurar o resultado é que saiu o gol de empate. Aos 43, após disputa dentro da área, André dominou com a coxa e acertou o ângulo, sem chances para o goleiro.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 1 X 1 CORINTHIANS

SÃO BENTO - Henal; Bebeto, João Paulo, Pitty e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, S. Catarinense (Alê), Eder e Morais; Rossi (Fernandinho) e Edno (A. Cavalo). Técnico: Paulo Roberto Santos.

CORINTHIANS - Matheus Vidotto; Edílson, Felipe, Balbuena e Guilherme Arana; Willians (Luciano); Maycon (Rodriguinho), Giovanni Augusto, Guilherme e Romero (Lucca); André. Técnico: Tite.

GOLS - Rossi, aos 21 do primeiro tempo; André, aos 43 do segundo.

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araújo.

CARTÕES AMARELOS - Bebeto, Pitty, Rodriguinho, A. Cavalo.

RENDA - R$ 570.330,00.

PÚBLICO - 8.156 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).