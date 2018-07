André marca três e Atlético goleia o Guarani por 4 a 0 no Mineiro

DIVINÓPOLIS - O Atlético-MG contou com grande atuação de André para golear o Guarani por 4 a 0, neste domingo, no Farião, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Com três gols o atacante foi fundamental para o resultado, que manteve a equipe com 100% de aproveitamento na competição.

A vitória levou o time do técnico Cuca aos 12 pontos, na liderança do estadual. Na próxima rodada, o adversário será o América-MG, segundo colocado, no próximo domingo, na Arena do Jacaré. Já o Guarani estacionou nos quatro pontos, na nona colocação, e enfrentará o Nacional no sábado.

A goleada atleticana começou a ser desenhada aos 25 minutos do primeiro tempo, com o gol de Mancini, em cobrança de falta da intermediária. O show do atacante André iniciou 11 minutos depois, quando ele aproveitou rebote do goleiro Thiago Régis, após bola alçada na área, e só tocou para o gol.

No segundo tempo, o atacante continuou impossível e marcou mais duas vezes. Aos 20 minutos ele recebeu grande passe de Escudero e só teve o trabalho de deslocar o goleiro. Dez minutos depois, em lance muito parecido, foi a vez de Neto Berola deixar André na cara de Thiago Régis para selar a goleada.