André revela alívio por gol em estreia no Atlético-MG O atacante André encerrou um jejum de 13 meses, na última quarta-feira à noite, em Ipatinga, ao fazer o gol da vitória do Atlético-MG sobre o Fluminense, por 1 a 0, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não balançava as redes desde junho de 2010, quando ainda defendia o Santos, e voltou a marcar justamente em seu jogo de estreia pelo time comandado por Dorival Júnior.