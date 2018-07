André Santos acerta com time da Índia comandado por Zico

Dois meses após ter seu contrato com o Flamengo rescindido, André Santos vai dar segmento à sua carreira no futebol asiático. Nesta segunda-feira, o lateral-esquerdo foi anunciado oficialmente como novo reforço do FC Goa, time que vai ser treinado por Zico na Indian Super League.

Aos 31 anos, o jogador, que já teve passagens por times como Corinthians, Fenerbahçe, e Grêmio, acertou um contrato de três meses com os indianos, e irá atuar ao lado do francês Robert Pirès, que assim como o brasileiro, tem passagem pelo Arsenal. Além do lateral, o FC Goa também anunciou nesta segunda as chegadas do australiano Tolgay Özbey e e também de Haroon Amiri, do Afeganistão, que devem estrear com a camisa do clube no dia 15 de outubro, contra Chennaiyin FC.

André Santos é o oitavo brasileiro a participar da Indian Super League. O lateral se junta ao treinador Zico, ao experiente meia Elano e também ao zagueiro Erwin, o volante Guilherme Batata, os meias Bruno Pelissari e Gustavo e o atacante Pedro Gusmão, que vieram do time Sub-23 do Atlético Paranaense.