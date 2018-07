André Santos assina por dois anos e é o novo reforço do Flamengo

RIO - André Santos fecha acordo e é o novo reforço do Flamengo. O contrato foi acertado na tarde desta quinta-feira, na Barra da Tijuca, Zona Oesta do Rio de Janeiro. A equipe carioca irá bancar apenas o salário do jogador, já que o atleta rescindiu seu contrato com o Arsenal, da Inglaterra. O Rubro-negro adquire 50% dos direitos econômicos do jogador e acerta um contrato válido por dois anos, até meados de 2015.

André Santos é o primeiro reforço da era Mano Menezes. Ele se junta ao meia Elias e o goleiro Felipe, ex-jogadores do Corinthians, que também trabalharam com o treinador na equipe paulista no título da Série B de 2008 e nas conquistas do Paulistão e Copa do Brasil de 2009.

No começo do ano André Santos estava emprestado ao Grêmio, mas não conseguiu boas atuações e acabou não tendo seu vínculo renovado.

A diretoria do time da Gávea espera apresentar mais três ou quatro reforços em breve. A zaga e a lateral são as posições mais carentes do elenco, portanto, é onde está o foco dos cartolas cariocas.