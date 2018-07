André Santos celebra estreia e promete evoluir no Fla

RIO - A vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Fluminense, domingo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou a reestreia de André Santos na equipe. O lateral-esquerdo foi escalado por Mano Menezes no meio-de-campo, teve a sua atuação elogiada pelo técnico, mas destacou que pode melhorar, pois atuou bem longe das suas condições ideais.

"Como falei, tem que ter paciência, pois não estou 100%. Falta ritmo de jogo, mas, graças a Deus, vencemos", disse André Santos, que chutou a bola com Hernane no terceiro do gol do Flamengo na partida, mas viu a arbitragem dar o gol para o centroavante. "Independentemente de quem foi o gol, o mais importante é o Flamengo vencer", comemorou.

Outro destaque do triunfo do Flamengo, o lateral-direito Léo Moura destacou que o triunfo no clássico dará tranquilidade para o time enfim embalar no Campeonato Brasileiro. "É bom vencer o clássico. O Flamengo foi uma equipe determinada, focada, que sabia o que queria. Todo mundo ajudou. Uma vitória no clássico dá moral para buscarmos mais três pontos fora. Vamos tentar buscar a vitória fora de casa", disse.

Em 11.º lugar no Campeonato Brasileiro com 17 pontos, o Flamengo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira. Às 21h50, a equipe vai enfrentar o Goiás, no Serra Dourada, em partida válida pela 14ª rodada.