André Santos celebra 'ótima' recuperação após cirurgia

"A cirurgia ocorreu muito bem. A recuperação está sendo ótima. Uma cirurgia mais ou menos delicada, que acabei sofrendo no tornozelo. Estou de repouso, com o pé para cima, descansando para voltar o quanto antes para fazer o que amo" explicou André Santos, que deve retornar aos gramados apenas na reta final do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões.

O jogador foi autorizado pelo Arsenal a vir para o Brasil ser operado por um médico de sua confiança. Ele agradece o apoio do time inglês e principalmente do seu treinador. "Daqui a uns 10 a 15 dias volto para a Inglaterra para começar o forte trabalho na fisioterapia. Tenho que agradecer a diretoria, o treinador Arsène Wenger, porque teve todo um cuidado comigo. Me deu a opção de vir operar no meu país. Então tenho que agradecer o Arsenal pelo apoio que eles me deram desde então do momento da contusão."

A lesão do jogador aconteceu no dia 6 de dezembro, no jogo do Arsenal contra o Olympiakos, na Grécia, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. "O campo do Olympiakos não estava tão bom naquele dia. Fui tirar uma bola para escanteio e escorreguei. Firmei a perna de apoio no chão a acabei torcendo. Joguei o peso todo na perna de apoio e acabou afetando o ligamento do tornozelo" explicou André Santos.