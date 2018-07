André Santos chega ao Grêmio e quer estrear na quinta

"O último treino que fiz foi no sábado, estou à disposição do treinador já para jogar nesta quinta. Vou treinar hoje à tarde, estamos aguardando a liberação por parte da CBF", afirmou André Santos, que recebeu do presidente em exercício, Adalberto Preis, e do diretor executivo de futebol, Rui Costa, a camisa de número 27.

André Santos estava no Arsenal, que o emprestou ao Grêmio. O lateral afirmou que a possibilidade de lutar por títulos o levou a decidir pelo retorno ao futebol brasileiro. "Vim para cá pelo fato de ser Grêmio. É um Clube grande, que busca títulos, tem uma torcida incrível, estou muito feliz", disse.

Aos 29 anos, André Santos iniciou a carreira no Figueirense e também teve passagens por Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians e Fenerbahçe, da Turquia, além de ter sido convocado para defender a seleção brasileira. Agora, o lateral espera ter sucesso no futebol do Rio Grande do Sul.

"Sempre tive simpatia pelo povo gaúcho, tenho casa em Santa Catarina e gosto dessa proximidade com o Estado. Dentro de campo também fui feliz aqui", afirmou André Santos, que fez um dos gols do título da Copa do Brasil vencida pelo Corinthians em 2009 em decisão contra o Internacional no Beira-Rio.