André Santos confirma que Flamengo trará Eduardo da Silva

A diretoria do Flamengo despista, mas o lateral-esquerdo André Santos deixou escapar, nesta quinta-feira, que o atacante Eduardo da Silva deverá reforçar a equipe. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o jogador rubro-negro até elogiou aquele que deverá ser seu novo companheiro.

"Chegaram grandes jogadores. Canteros é um bom jogador, o Eduardo (da Silva) também está chegando. Então, sem dúvida, temos um elenco de jogadores qualificados e com a obrigação de tirar o Flamengo desta situação", afirmou André Santos.

Nascido e criado no Rio, Eduardo da Silva foi ainda garoto para o Dínamo Zagreb, da Croácia, onde jogou pelas categorias de base e, depois, se profissionalizou. O atacante ficou oito anos na ex-república iugoslava e conseguiu a cidadania croata, tendo inclusive defendido aquela seleção na Copa do Mundo deste ano.

Eduardo da Silva ainda passou pelo Arsenal, entre 2007 e 2010, antes de se transferir para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, seu atual time. "Ainda não falei com ele (Eduardo), sei que esteve na Copa do Mundo. Mas pode ter certeza que quem chega aqui é bem recebido e o Eduardo também será", garantiu André Santos, que também já jogou no Arsenal, mas não foi companheiro do atacante.