André Santos diz que Flamengo deve dar resposta rápida

RIO - A derrota para o Cruzeiro por 1 a 0, domingo, no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, voltou a provocar questionamentos sobre o potencial do Flamengo. E, com o time sob pressão, o lateral-esquerdo André Santos reconheceu a necessidade do time se reabilitar imediatamente, na próxima quinta-feira, quando o vai receber o Santos, pela 20ª rodada, no Maracanã, para reconquistar a confiança do torcedor.

"A torcida vai sempre. Em qualquer jogo, ela acredita no time, mas também quer ver um bom espetáculo. Por isso, contra o Santos, como é dentro da nossa casa, o Flamengo deve mandar no duelo. Precisamos dessa vitória e queremos dar uma resposta rápida ao torcedor", explicou.

Além do Campeonato Brasileiro, o Flamengo também está envolvido na disputa da Copa do Brasil, em que vai enfrentar o Botafogo pelas quartas de final. André Santos admitiu que o torneio é a única chance do time se classificar para a Libertadores e que já pensa no primeiro duelo, marcado para o dia 25 de setembro, mas prometeu que não vai deixar o Brasileirão em segundo plano.

"Terá que ser no peito e na raça. Disputar duas competições é difícil, até porque são jogos intercalados e com estilos diferentes. O Flamengo precisará ir para cima com tudo, contando com a força do torcedor. É preciso que seja assim contra o Botafogo (pelas quartas de final da Copa do Brasil). Vamos nos empenhar muito, pois a Copa do Brasil é uma forma mais fácil de chegar à Libertadores, mas temos que focar no Brasileirão também", disse.