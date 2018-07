André Santos fica fora de jogos do Fla longe do Rio Ainda não deve ser nas próximas três rodadas do Campeonato Brasileiro que o lateral-esquerdo André Santos vai reestrear pelo Flamengo. Nesta terça-feira, o jogador, recém-contratado, não foi incluído pelo técnico Mano Menezes na lista de relacionados para os duelos com Bahia, nesta quarta-feira, Atlético Mineiro, no próximo domingo, e Portuguesa, no dia 7 de agosto.