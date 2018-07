André terá que jogar com proteção no braço no Santos

O atacante André terá que jogar a partida entre Santos e Guarani, quarta-feira, na Vila Belmiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com uma proteção no braço direito. O jogador sofreu uma lesão na vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, domingo, pelas semifinais do Campeonato Paulista, mas foi liberado pelo departamento médico para atuar.

André teve um entorse no pulso direito, o que gerou uma lesão ligamentar parcial, detectada em exames de raio X e ressonância magnética, após reclamações do atacante santista, que marcou um gol da equipe no domingo e foi substituído durante o segundo tempo do triunfo.

Com a liberação do atacante, Dorival Júnior deve repetir a escalação que iniciou o clássico contra o São Paulo diante do Guarani, já que o técnico descartou poupar qualquer jogador. André é o artilheiro do Santos na temporada, com 17 gols e participou de 22 dos 23 jogos da equipe em 2010.