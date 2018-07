André treina com elenco, mas continua afastado no Vasco

RIO - Foi com um animado rachão que o Vasco realizou, na tarde desta sexta-feira, o último treino antes da viagem a Joinville (SC), onde enfrentará o Atlético-PR no domingo, pela última rodada do Brasileirão. A equipe de São Januário precisa vencer e torcer por tropeço de Coritiba, Criciúma ou Internacional para se manter na divisão de elite do campeonato.

Afastado do grupo por Adilson Batista, o atacante André participou da atividade com o restante do grupo nesta sexta-feira, mas o técnico garantiu que o jogador não será relacionado para a partida decisiva no interior catarinense - ele é o artilheiro do Vasco na competição, com 12 gols. Já o atacante Willie e o volante Sandro Silva, também descartados nesta reta final de temporada, seguiram trabalhando em separado.

A provável escalação do Vasco para o jogo deste domingo tem Alessandro; Fagner, Cris, Renato Silva e Yotún; Abuda, Wendel, Pedro Ken e Marlone; Thalles e Edmilson.