André Villas-Boas afirma que deseja treinar um time brasileiro

SÃO PAULO - O treinador português André Villas-Boas declarou seu desejo de treinar um clube do futebol brasileiro. O técnico, que passou por Porto, Chelsea e Tottenham nos últimos anos, está desempregado. Villas-Boas acabou demitido do time de Londres em dezembro do ano passado, após sofrer goleada para o Liverpool. De acordo com Villas-Boas, ele quase foi contratado por um time do País antes de acertar sua transferência para o Tottenham, em julho de 2012. Na ocasião, o São Paulo cogitou trazer o treinador.

"Vou para qualquer lugar que tenha futebol. Tenho a ambição de um dia treinar uma equipe no Brasil. Quero trabalhar com talento puro desde o início. Estive muito, muito perto de assinar por um clube brasileiro antes de ir para o Tottenham. É um dos meus objetivos pessoais e acredito que um dia isso vai acontecer", afirmou Villas-Boas ao site do prêmio Laureus.

Segundo o próprio treinador português, não existe agora a possibilidade de voltar ao futebol inglês. "Não estou pensando em regressar à Inglaterra na próxima temporada. Acredito que no futuro isso poderá acontecer. É o campeonato mais espetacular do mundo e também o mais visto. No entanto, agora gostaria de experimentar outras ligas," disse.

Villas-Boas também ressaltou a importância de trabalhos em campeonatos competitivos. "Outras ligas seriam boas para mim, na Europa ou fora dela, desde que sejam competitivas e permitam que se trabalhe em longos projetos."