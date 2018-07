Andrea Bocelli cantará em evento antes da final da Copa

Os organizadores do evento disseram nesta quinta-feira Bocelli será um dos destaques do evento nomeado "Celebrando a África, o Grande Final", que será realizado na cidade de Johannesburgo, em 9 de julho, dois dias antes da final da Copa do Mundo. Bocelli será acompanhado no palco por Adams e pela soprano sul-africana Pretty Yende.

A Fifa já havia anunciado previamente que Alicia Keys e Shakira vão ser as principais atrações de um concerto em 10 de junho para marcar o início da Copa do Mundo, que começará a ser disputada no dia seguinte.

A programação original do evento foi criticada pelo governo sul-africano, que considerou não existir artistas locais suficientes.