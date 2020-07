Andrea Pirlo é contratado para ser o próximo técnico da equipe sub-23 da Juventus

Andrea Pirlo foi contratado, nesta quinta-feira, como o próximo técnico do sub-23 da Juventus, time que disputa a terceira divisão do Campeonato Italiano. O anúncio foi feito três anos depois do ex-volante trocar o time de Turim pelo New York City.

Admirado pelo clássico toque de bola, Pirlo, de 41 anos, foi um dos líderes da seleção italiana, campeã mundial em 2006 na Copa da Alemanha, ao vencer na decisão a França do craque Zinedine Zidane.

O "maestro" sagrou-se campeão italiano em seis temporadas, duas com o Milan e quatro com a Juventus, além de duas taças da Liga dos Campeões também pelo time milanês. Ele também jogou pelo Brescia, Internazionaale e Reggina.

Pela seleção italiana, Pirlo atuou nas seleções sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-21 e olímpica. Na principal, foram 119 jogos, com 13 gols.