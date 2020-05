Andrea Rinaldi, de 19 anos, meia do Atalanta, morre após sofrer aneurisma

Andrea Rinaldi, meio-campista do Atalanta morreu, nesta segunda-feira, após sofrer um aneurisma na sexta-feira. O jogador tinha 19 anos de idade. Rinaldi fazia parte da categoria de base do time de Bérgamo, mas estava passando ao Legnano, quarta divisão italiana, clube que noticiou a sua morte.

"Andrea lutou por três dias após a doença que o atingiu", disse o Legnano, em um comunicado. "Um aneurisma tirou sua vida quando estava no auge da juventude e com uma carreira que prometia objetivos brilhantes. Uma tragédia chocante, repentina, impossível de imaginar."

Rinaldi estava no Atalanta desde os 13 anos. "Sempre disponível e positivo, ele sabia como se tornar popular por todos", escreveu o clube. "Assim como em campo, você sempre foi o último a render-se, desta vez também você lutou com todas as suas forças para não voar para longe tão breve. Mas esse seu sorriso gentil sempre permanecerá vivo no coração daqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo."