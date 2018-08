Andreas Pereira, o 'belga' chamado por Tite para defender a seleção

Filho de brasileiros, Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira, de 22 anos, nasceu em Duffel, na Bélgica, e foi uma das novidades da lista de convocados do técnico Tite para a seleção brasileira, nesta sexta-feira. O meia talentoso, contratado pelo Manchester United ainda com 16 anos, pode ser desconhecido da maioria da população, porém é monitorado pela CBF faz tempo.

Anos atrás, quando o atacante Diego Costa preferiu jogar pela Espanha em vez do Brasil a CBF adotou uma nova estratégia. A entidade passou a monitorar possíveis convocados que por terem dupla cidadania, poderiam deixar de lado a seleção brasileira. Um desses nomes foi de Andreas Pereira, jogador que nas categorias de base atuou tanto pelo Brasil como pela Bélgica.

O meia disputou o Mundial sub-20 de 2015 pelo Brasil ao lado de Gabriel Jesus e tem experiência em diferentes ligas europeias. Já na infância estava no Lommel, do país natal, aos nove anos foi ao PSV, da Holanda, e antes de ter sequência no Manchester United, foi emprestado para dois times espanhóis: Granada e Valencia, onde permaneceu por duas temporadas.

A ligação dele com o futebol é familiar. O pai dele é Marco Antonio Pereira, ex-jogador brasileiro que residia na Bélgica quando o filho nasceu. Ser disputado por equipes não é novidade para o meia. Antes do Manchester recrutá-lo em 2012, o meia tinha sido alvo de Liverpool, Chelsea e Arsenal.

O chamado para Andreas se integrar à seleção brasileira neste início de preparação rumo ao Mundial do Catar pode representar um feito inédito para a equipe. O jogador pode ser o primeiro estrangeiro a defender a equipe pentacampeã mundial em uma Copa do Mundo.