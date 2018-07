Andreazzi revela paciência para receber chance no Botafogo

O jogador destacou que aguardou com paciência o momento de receber uma nova oportunidade e prometeu aproveitá-la. "Nós jogadores temos que ter paciência em relação a isso e o René nunca deixa que a gente perca o foco, seja quem estiver jogando ou não. O importante é estar sempre preparado para entrar e dar conta do recado", disse.

O jovem, de 21 anos, recebeu as suas primeiras oportunidades entre os profissionais no ano passado. Com contrato renovado até 2017, ele sonha com anos de sucesso no Botafogo.

"Renovei meu contrato no final do ano passado. Vinha de um empréstimo do Santo André e hoje tenho uma segurança maior com um vínculo mais longo, mas o importante é pensar no agora para me firmar e quem sabe me tornar um ídolo", afirmou Andreazzi, que neste sábado formará a dupla de volantes do Botafogo com William Arão.