Andrei Girotto convence Oswaldo e é inscrito no Palmeiras

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira as quatro trocas que tem direito de fazer na lista dos inscritos para o Campeonato Paulista. A principal novidade foi a entrada do volante Andrei Girotto, contratado no início do ano e que ficou de fora da primeira parte do estadual. Além deles, entraram também o meia Cleiton Xavier, o zagueiro Wellington e o atacante Kelvin.

Deixaram a lista dos 28 o lateral-esquerdo João Paulo, que rompeu os ligamentos do tornozelo direito, o atacante Allione, que passou por operação no joelho direito, além do meia Alan Patrick, com dores na coxa esquerda e o atacante Maikon Leite.

Andrei chegou do América-MG como um dos destaques da Série B do ano passado, ao lado de Vitor Hugo, que também chegou do clube mineiro. Entretanto, durante a pré-temporada, ele não chamou atenção do técnico Oswaldo de Oliveira e, embora tenha acabado de chegar, perdeu espaço para atletas como Renato e até Victor Luis, que passou a atuar mais no meio de campo.

O corte mais surpreendente é do meia Alan Patrick, que chegou a ser titular em alguns jogos e deixou a equipe reclamando de dores na coxa. Aparentemente, a lesão parecia não ser grave, mas o jogador não tem previsão de quando conseguirá retornar aos gramados.

Com a decisão, do atual elenco palmeirense, os únicos jogadores que não participação momento algum do estadual são o goleiro Vinicius Silvestre, o lateral-direito Ayrton e os atacantes Leandro e Mouche, que se recuperam de contusão.