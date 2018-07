Andrés admite chance de Tevez jogar no Corinthians em 2016

O que parecia ser um sonho do torcedor corintiano, começa a ganhar ares de uma possível realidade. O superintendente de futebol do Corinthians, Andrés Sanchez, admitiu que existe a possibilidade de Carlos Tevez, do Boca Juniors, voltar ao clube, entretanto, já deixou claro que isso só poderia acontecer a partir do meio do ano que vem.

“Jamais deixaríamos de trazer um jogador como ele. Mas, até o meio do ano vem, o Corinthians não fará uma contratação de impacto, até para deixar a parte financeira fortalecida. Depois, pode ser o Tevez ou outro jogador”, disse o dirigente, em entrevista ao programa “Mesa Redonda”, da TV Gazeta.

Ainda segundo Andrés, existe uma cláusula no contrato de Tevez com o Boca Juniors que o impede dele deixar o clube em um período inferior a um ano de sua chegada, que aconteceu em junho deste ano.

“Isso foi definido quando ele abriu mão de uma fortuna para jogar na Argentina”, contou o corintiano. “Mas já vi entrevista dele chorando, dizendo que estava dolorido lá”, completou.

Tevez jogou no Corinthians entre 2005 e 2006, onde conquistou o Campeonato Brasileiro de 2006. Após deixar o time alvinegro, ele teve passagens por West Ham, Manchester City, Juventus e retornou ao Boca Juniors, onde iniciou a carreira.