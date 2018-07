Andrés banca treino aberto no sábado: 'Já fizemos outros e nunca pedimos policiamento'

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, afirmou nesta terça que o treino aberto à torcida na véspera da decisão do Paulistão com o Palmeiras está mantido. Na segunda, após os dois finalistas anunciarem que fariam treinos abertos em seus estádios no mesmo dia e horário, a Polícia Militar vetou a realização dos eventos simultanemente por medida de seguraça.

De acordo com a PM, o Palmeiras avisou que faria o treino, mas o Corinthians não. Em entrevista ao Uol, Sanchez minimizou o veto e disse que cancelar o treino marcado seria decretar "a falência total do Estado".

"O Corinthians não vai pedir policiamento. Mudar o treino seria a falência total do Estado. Nós vamos fazer", afirmou o presidente. "Nós já fizemos treino aberto três ou quatro vezes e nunca pedimos policiamento, pois a polícia tem mais o que fazer do que acompanhar um simples treino. Não chamamos e não chamaremos."

Andrés descartou antecipar o treino para sexta, apontando a impossibilidade de torcedores que trabalham em dia útil de irem ao treino. "Nossa torcida só terá o treino de sábado para levar apoio ao time. Sábado passado, antes do primeiro jogo, não fizemos treino aberto e a torcida do Palmeiras apoiou seu time no CT."

O Corinthians emitiu uma nota em que confirma a realização do treino aberto no sábado. Confira na íntegra:

"Neste domingo (08), às 16h, Corinthians e Palmeiras decidem o título do Campeonato Paulista de 2018. O jogo acontecerá no Allianz Parque. Na véspera – sábado (07) –, o Timão treinará na Arena Corinthians e a atividade, marcada para começar às 10h, será aberta à torcida.

Para garantir o ingresso para o treino, o torcedor corinthiano deverá fazer a troca por 1 kg de alimento não-perecível, exceto açúcar, sal, farinha de trigo, farinha de mandioca e fubá. Sócios do programa Fiel Torcedor poderão fazer a reserva do ingresso pelo fieltorcedor.com.br, a partir das 17h de hoje, realizando a entrega do alimento no sábado, nos portões de acesso da Arena Corinthians.

Não-sócios podem fazer a troca do alimento pelo ingresso a partir desta quarta-feira (04), das 10h às 18h, apenas na bilheteria ao lado do portão A da Arena Corinthians e no Parque São Jorge. Os alimentos serão destinados à ONG For Life Foundation.

No último sábado (31/03), na Arena Corinthians, o Corinthians perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 e saiu atrás na decisão. Para conquistar o título sem a disputa de pênaltis, o Timão precisa vencer no estádio do rival por dois ou mais gols de diferença. Uma vitória corinthiana simples levará a decisão para as penalidades máximas.

O Sport Club Corinthians Paulista conta, mais uma vez, com o apoio da Fiel neste momento decisivo. Vamos lotar a Arena Corinthians!"