Andrés Colorado agradece receptividade no São Paulo e explica como gosta de atuar

O colombiano Andrés Colorado é o volante dinâmico e boa estatura tão pedido por Rogério Ceni à diretoria do São Paulo. O jogador chegou na terça-feira, já vestiu a camisa e trabalhou forte com os novos companheiros. Ansioso por estar logo em campo, o reforço agradeceu a receptividade do clube, exaltou a nova casa e prometeu "muitas alegrias" ao torcedor.

"Estou muito contente em vestir esta camisa. Fiquei bastante feliz quando meu empresário disse que tinha interesse do São Paulo, que o professor me queria no time. Satisfeito por tudo ter resolvido rápido", comemorou Andrés Colorado.

Leia Também Corinthians oficializa a chegada do técnico português Vitor Pereira até o fim do ano

O jogador recebeu um abraço caloroso de Ceni na chegada ao CT da Barra Funda, na terça-feira. O treinador acabou ganhando elogios do colombiano, que também agradeceu as inúmeras mensagens de carinho recebidas da torcida tricolor.

"Rogério Ceni é uma referência para o clube, foi um jogador muito grande, histórico. Nós, colombianos, somos conscientes da grandeza do São Paulo. É um clube que jogou três Mundiais e ganhou os três. Ao chegar aqui, vemos a grandeza que representamos, temos que trabalhar muito pelo time", enfatizou.

E mandou logo um recado confiante. "Desde que a torcida soube que eu viria, recebi muitas mensagens, me deram as boas-vindas. Tudo foi muito lindo. Espero rapidamente estar com eles no Morumbi e dar muitas alegrias, fazer as coisas que me fizeram chegar aqui."

Com 1,93 metro, Colorado é um volante ofensivo que gosta de marcar gols. Em sua estreia pela seleção colombiana, atuou por 45 minutos e fez o gol de vitória em amistoso sobre Honduras. Ele espera decidir muitos jogos a favor do São Paulo. "Minhas características são de usar a altura, o jogo aéreo. Atuo de área a área, gosto de ir ao ataque, marcar gols. A maioria dos gols que fiz foi chegando de surpresa, atacando o espaço", listou. "Defensivamente, gosto de ajudar os zagueiros. E me considerado um bom marcador."