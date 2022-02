Andrés Colorado é apresentado no São Paulo e se diz pronto para estrear

A apresentação oficial do volante Andrés Colorado como novo reforço do São Paulo aconteceu nesta sexta-feira no CT da Barra Funda. O jogador colombiano de 23 anos posou para fotos com a camisa tricolor, entregue pelas mãos do presidente Julio Casares, e concedeu entrevista coletiva. Ele prometeu garra e amor à camisa jogando pelo clube e também afirmou que está preparado para estrear.

Andrés Felipe Colorado Sanchez teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira e já está disponível para atuar contra o Água Santa na próxima segunda, pelo Paulistão. “Desde o primeiro dia, quando cheguei, tenho me preparado para estrear. A torcida pode esperar muita entrega, compromisso e, sobretudo, amor pela camisa”, afirmou o jogador, que chega por empréstimo até o fim do ano.

O atleta revelou que Rogério Ceni já informou como pretende utilizá-lo. “Eu tive poucas possibilidades de falar com meus companheiros, o tempo foi curto e já estamos trabalhando para o próximo jogo. Falei muito com o professor no campo, ele sabe minhas características, sabe que gosto de atacar, mas também quer que eu faça a função de tirar a bola de trás. Estou disponível para fazer a função que ele quiser que eu desempenhe”, disse Andrés.

O meio-campista, que estava no Cortuluá (COL), foi contratado por empréstimo até 31 de dezembro de 2022 – com opção de compra ao término deste período por cerca de R$ 8 milhões. O jogador revelou um foco especial em conquistar a inédita taça da Copa do Brasil.

“Uma instituição grande como o São Paulo sempre vai querer ter todos os títulos. Este ano vamos em busca da Copa do Brasil e por todos os torneios que disputarmos. Queremos muito a copa por ser inédita na história do clube, então vamos lutar muito por isso. Quero seguir crescendo e ajudar meus companheiros a crescer também, quero me adaptar o mais rápido possível”, continuou Andrés.

Sexto reforço do São Paulo para a temporada, o jogador ainda deu detalhes da negociação com o time tricolor e valorizou o tamanho do São Paulo. “Houve uma conversa, ele (Rogério Ceni) disse que me queria na equipe pelas características do meu jogo e pela qualidade apresentada. A negociação avançou de maneira rápida e sou grato primeiramente por quererem-me aqui e por chegar a esta grande instituição”, afirmou o volante.

“Desde que cheguei ou muito antes, sabia da grandeza deste clube, o que significava representar o São Paulo. A pressão vai ser boa para a gente enquanto pudermos recebê-la de boa maneira para lutar e trabalhar pelos objetivos. Só quero trabalhar e mostrar no campo”, finalizou Andrés.