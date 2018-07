Andrés confirma a renovação de Jadson e a contratação de Douglas no Corinthians

Andrés Sanchez confirmou a renovação de contrato do meia Jadson e a contratação do volante Douglas, do Fluminense. Segundo o presidente do Corinthians, nos dois casos só faltam as assinaturas do contrato para tudo ser sacramentado, algo que deve ocorrer nos próximos dias.

+ Após sequência de defesas, Cássio brinca e diz que Corinthians gosta de 'sustinhos'

+ Cássio brilha, Rodriguinho faz golaço e Corinthians derrota o Botafogo na Arena

O próprio Jadson confirmou o acerto após a vitória por 2 a 0 do Corinthians sobre o Botafogo, na quarta-feira, na Arena Corinthians, na retomada do Campeonato Brasileiro. O vínculo atual do meia, de 34 anos, vai até o fim deste ano e será prorrogado por mais duas temporadas, como ele queria.

Quanto a Douglas, o volante até esteve presente na Arena Corinthians para assistir ao jogo contra o Botafogo. "Só falta assinar o contrato, mas ele já é jogador do Corinthians. Talvez, na segunda-feira, ele já esteja por aí", disse o presidente Andrés.

Paralelamente à negociação, o Corinthians emprestou o atacante Júnior Dutra para o Fluminense. O clube carioca anunciou o jogador na quarta-feira. Douglas chega para brigar pela posição de Maycon, negociado com o Shakhtar Donetsk. Renê Júnior é quem herdou a vaga, por enquanto.

Próximos jogos do Corinthians

21/07, às 21h: São Paulo - Morumbi (Brasileiro)

25/07, às 21h45: Cruzeiro - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/07, às 11h: Vasco - Mané Garrincha (Brasileiro)

01/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Corinthians (Brasileiro)

04/08, às 21h: Atlético-PR - Arena Corinthians (Brasileiro)

08/08, às 21h45: Colo-Colo - Estádio Monumental (Libertadores)

12/08, às 16h: Chapecoense - Arena Condá (Brasileiro)

15/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Condá (Copa do Brasil)

18/08, às 19h: Grêmio - Arena Corinthians (Brasileiro)

22/08, às 16h: Fluminense - Maracanã (Brasileiro)

26/08, às 16h: Paraná - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/08, às 21h45: Colo-Colo - Arena Corinthians (Libertadores)

02/09, às 16h: Atlético-MG - Arena Corinthians (Brasileiro)

05/09, às 21h45: Ceará - Castelão (Brasileiro)

09/09, às 16h: Palmeiras - Allianz Parque (Brasileiro)