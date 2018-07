Andrés confirma oferta do Corinthians de cerca de R$ 90 milhões por Tevez

SÃO PAULO - O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, confirmou na tarde desta terça-feira que fez uma proposta oficial de cerca de R$ 90 milhões para contratar o atacante argentino Carlitos Tevez. Ele também disse que o Manchester City já recebeu a oferta corintiana e ficou de estudá-la. Mas lembrou que o negócio precisa sair rapidamente, pois a janela de transferências internacionais no futebol brasileiro fecha no próximo dia 20 de julho.

Para adquirir 100% dos direitos de Tevez, o Corinthians se compromete a pagar os cerca de R$ 90 milhões em quatro parcelas nos próximos quatro anos. Para isso, segundo explicou Andrés, utilizaria de 20% a 25% do dinheiro que receberá anualmente pelos direitos de transmissão dos jogos no Brasileirão - mas ele garantiu que não antecipará as cotas, deixando o pagamento da contratação diluído pelos próximos quatro anos.

Além da proposta milionária, o Corinthians confia no desejo do próprio jogador para fechar negócio. Tevez já avisou ao Manchester City que deseja deixar o clube, porque sua família não se adaptou na Inglaterra. E, segundo Andrés, o atacante de 27 anos estaria disposto a voltar a vestir a camisa corintiana, a mesma com a qual fez sucesso em 2005, quando conquistou o título do Brasileirão - saiu do Parque São Jorge em 2006.

Andrés, inclusive, revelou que já conversou rapidamente com Tevez e que ele está consciente de que terá de receber um salário menor se decidir trocar o Manchester City pelo Corinthians. "O salário será menos do que ele ganha lá e ele já sabe disso. Se não for assim, é impossível trazê-lo de volta", explicou o presidente, que, no entanto, pediu para o torcedor não se "iludir". "Entre fazer proposta e ele vir a distância é grande."

Apesar de manter a cautela e de prometer não aumentar a proposta em caso de uma recusa inicial, Andrés mostra confiança. "Ele tem interesse em voltar. Depende do Manchester City querer ou não", disse o presidente, que confia no sucesso dessa ousada investida corintiana. "O jogador tem apelo de marketing no País. Se disparar a venda de camisa como foi do Ronaldo, em um ano a gente paga o salário dele", completou o dirigente.

O presidente revelou que outros clubes brasileiros pensaram na contratação de Tevez, mas avisou que não pode deixar o ídolo corintiano jogar num rival. "Não posso permitir um atleta como Tevez ir para um time brasileiro que não seja o Corinthians", disse Andrés, ressaltando também que a negociação não envolve o empresário iraniano Kia Joorabchian, da ex-parceira MSI. "Ele não tem mais os direitos do Tevez. Vendeu para o Manchester City."