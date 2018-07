Andrés: 'Corinthians é zebra na Libertadores'

O ex-presidente do Corinthians e diretor de seleções da CBF, Andrés Sanchez, apimentou ainda mais o clássico contra o Santos, nesta quarta-feira, 18, válido pela Libertadores.

"O Santos é o favorito", afirmou ele, em entrevista ao programa Jogo Aberto, da TV Bandeirantes, sobre o segundo jogo da semifinal. No primeiro, disputado na Vila Belmiro, o Corinthians venceu por 1 a 0. Em tom irônico, Andrés se justificou, dizendo que o Santos "tem o melhor elenco do Brasil, o melhor jogador do Brasil e o melhor presidente."

Para chegar à final da Libertadores, o Corinthians precisa somente de um empate. Já o Santos tem de vencer o jogo por qualquer placar com mais de um gol (2 a 1, 3 a 2...). Uma vitória do Santos por apenas 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

Andrés disse ainda que o clube deve manter o técnico Tite no comando da equipe mesmo numa eventual derrota. "Pelo que eu conheço do Mário (Gobbi, presidente), o treinador é a última troca que se faz (numa equipe.)"

O ex-presidente, que está lançando um livro sobre sua passagem na presidência do Corinthians, também falou que não é normal o time perder tantas partidas neste início de Brasileiro mesmo jogando com reservas. Segundo Andrés, os suplentes têm condições de jogar mais.

Andrés também disse que o clube precisa olhar o caso de Liedson com mais carinho, por tudo que o jogador fez pelo clube. Liedson está em final de contrato. Como agora é reserva, a tendência é que ele não tenha seu vínculo renovado.