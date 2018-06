Andrés diz: 'Falar que o Corinthians está quebrado é 'balela'

Andrés Sanchez foi uma sombra de quem estava no poder nos últimos sete anos. Após afirmar diversas vezes que não iria mais se candidatar, mudou de ideia e resolveu tentar voltar ao cargo que ocupou entre 2007 e 2011. Após as entrevistas de Felipe Ezabella e Romeu Tuma Júnior, o Estado publica a conversa com o ex-dirigente e atual deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT) fala o motivo de ter voltado a se candidatar, o que planeja para a Arena Corinthians, futebol do clube, base, dentre outros assuntos.

Porque você acha que é o melhor candidato para o Corinthians?

Não que eu seja o melhor, todos os candidatos têm capacidade e várias outras pessoas do clube também poderiam assumir o cargo, mas é só pegar o que eu fiz quando estive na presidência e que eu posso fazer de novo. O clube estava em uma situação muito mais difícil do que está hoje. O torcedor e o sócio sabem bem disso.

O que o fez voltar? Você falou que não iria ser candidato...

Somos um grupo que temos responsabilidade. Talvez, se eu não saísse candidato, meu grupo, que já teve uma dissidência grande, poderia ter ainda mais. Tinham uns três ou quatro que queriam ser candidatos também e só não sairiam se eu fosse o candidato. Desde o ano passado estão me forçando para eu voltar, até para fechar o círculo de alguns pepinos que eu preciso resolver.

Então, se tivesse um outro candidato na sua chapa Renovação e Transparência, talvez vocês não teriam chance?

Eu sei que eu sou o nome mais forte, mas quanto mais dividir, pior para o clube. Já está difícil assim, com cinco. Imagine se tivesse mais uns três ou quatro candidatos. O clube é que sangra nessa situação e a gente precisa ter mais consciência para trabalhar para o bem do clube. Cinco candidatos é muita gente, mas decidiram isso, vou fazer o quê?

Você foi presidente do Corinthians entre 2007 e 2011. Qual a diferença daquele Andrés para o Andrés deste ano?

Sou mais experiente e sei o caminho das pedras mais fácil. Isso vai me fazer ganhar tempo e trazer um benefício muito maior.

Reclamam muito sobre a falta de transparência da diretoria...

Quem fala isso?

Oposição, torcida, jornalistas, todo mundo...

A oposição tem que falar alguma coisa? Dos quatro candidatos, pelo menos têm tem alguém que estava na nossa chapa. O Ezabella foi por quatro anos o meu diretor. O Raul (Corrêa da Silva), que está na chapa dele, ficou sete anos e meio no Renovação. O (Fernando) Alba ficou quase sete anos e o Odano (Carvalho) ficou quase sete anos. Tem algumas coisas que o Mário (Gobbi) e o Roberto (de Andrade) não fizeram e eu vou voltar a fazer, como divulgar o balanço todo mês no site do clube. O Corinthians nunca foi tão aberto como foi nos últimos anos.

Você se afastou do Roberto de Andrade neste período?

Eu nunca me afastei de ninguém. Eu vivo o Corinthians e sei que meu nome é forte lá dentro e que se eu ficasse muito próximo, atrapalharia o Roberto e o Mário (Gobbi). Eu me afasto e se eles quiserem, eu vou e dou opinião. Muita coisa que falam que eu fiz, não fiz, mas jogam na conta, como sempre.

Já são dez anos de Renovação e Transparência no poder. Qual a maior virtude e o maior erro?

Acerto é não ter mais reeleição, sem dúvida. Fico três anos e saio, mesmo que eu queira continuar. Você monta um projeto de cinco ou dez anos e vão ter duas ou três pessoas tocando isso. Quem fizer mandato para si só, pode ficar bom naquele momento, mas quando ele sair, vira o caos. O erro foi nos últimos anos não ter terminado o CT da base. Era para estar pronto isso há muito tempo. Espero fazer.

A diretoria admite dificuldades financeiras, tem atrasado alguns pagamento, até de salário de jogadores...

Salário de jogador o Corinthians nunca atrasou.

Claro que atrasou, Andrés. A diretoria admitiu publicamente isso.

Atrasou uma vez só, por uns dois dias. O próprio presidente falou.

Então atrasou. Há muito tempo, a gente não vê o Corinthians com uma saúde financeira estável e...

Quem te falou isso? Fiquei quatro na administração e nunca teve nada de atraso. E o caos financeiro naquela época era muito maior do que é hoje.

Em relação àquele momento, realmente está melhor, mas...

É uma questão de gestão, de dar prioridade naquilo que você vai pagar. O Corinthians está quebrado?

Não disse isso...

O Corinthians acabou de gastar R$ 20 milhões para trazer jogador e pagou à vista. É que não tem o que falar, aí ficam falando um monte de coisa, que tem dificuldade e não sei o que. Todas as empresas do Brasil tiveram e estão tendo dificuldades. O Corinthians não é diferente, mas falar que o Corinthians está quebrado é 'balela'. Queria eu estar quebrado e gastar R$ 20 milhões em janeiro.

Mas daria para ser melhor, não?

Tem que aumentar a receita.

E como fazer isso?

Trabalhando, indo atrás, se mexendo e não viver só do futebol. Presidente precisa olhar para o macro. O problema não é a dívida, é a receita que caiu bastante. Temos que trabalhar para aumentar a receita, que já é o suficiente. Precisamos resgatar a credibilidade e ter mais notícias positivas. Isso faremos desde o primeiro dia de mandato.

A Arena é uma fonte de receita mal utilizada ou um problema para administrar?

Todo mês está melhorando a receita da arena. Isso vocês não falam. Não é só jogo de futebol. Pela crise econômica que vivemos no Brasil, claro que a Arena iria sentir também e temos que trabalhar arduamente para mudar isso. A Arena é separada do clube e do futebol. Quem paga a Arena e ela mesmo. O Corinthians vai ter dificuldade, mas vai pagar, como sempre paga suas contas. O Corinthians não é a única empresa que atrasa no mundo. Quando eu assumi o Corinthians, a gente tinha R$ 60 milhões de receita e tive que pagar R$ 127 milhões só de dívidas atrasadas. Isso mostra como é preciso ter gestão.

Como vai ser a relação com a Odebrecht e a Caixa? Alguns candidatos defendem a ideia de afastá-las da Arena e outros querem chamá-las para conversar.

Eu sei que tem candidato aí falando que quer afastar da Odebrecht. Faz o seguinte, manda o Ezabella fazer um cheque de R$ 300 milhões e mandar para a Odebrecht e pronto, se livra dela. Simples. Óbvio que eu queria que fosse só o Corinthians, mas construímos uma coisa financiada, com um parceiro e tem que esperar pagar para sair. O Ezabella fala que tem boas ideias, que a arena é uma caixa preta, então. O Raul era do jurídico e assinou contrato e está na chapa dele, pergunta para ele. Ele participou de tudo e agora está falando. Tudo foi aprovado no conselho e pelo Cori, Não foi eu que fiz tudo, tem muita gente que participou de tudo. Agora tem que ficar ouvindo asneira, todo mundo falando bobagem da Arena e falando que tudo foi o Andrés que fez.

Não foi tudo você, mas você foi importante no processo, não? E te incomoda essa coisa de 'tudo é culpa do Andrés'?

Estou tranquilo. Eu fui assessorado pelo jurídico do clube e todos os lados tinham assessoria. Até porque, eu não tenho capacidade para fazer tudo isso sozinho. Tínham pessoas preparadas ao meu lado e agora vamos correr atrás para melhorar.

Pretende mudar alguma coisa no Sócio-torcedor?

Está muito bom. É algo novo no Brasil e está melhorando. Temos um dos melhores do Brasil, porque o nosso, o torcedor paga a mensalidade e tem desconto de até 40% no valor do ingresso. Tem o valor do plano e o do ingresso. Tem time que você paga R$ 300 por mês e tem direito a três ingressos grátis. Você está pagando sócio-torcedor ou ingresso? Vocês sabem disso, mas ninguém faz essa conta.

Sobre a base do Corinthians. O clube ainda tem muito jogador com direitos fatiados e...

A Fifa proibiu de terceiros ter direitos de jogadores por isso não tem mais. Senão todos teriam ainda. Isso não está melhorando.

Mas empresários driblam isso usando clubes. Como evitar o assédio deles aos garotos?

Isso é outra coisa. Você vai fazer contrato com um menino de 15 ou 16 anos e ele já pede 20% ou 30% dos direitos. Você dá ou não dá e ele vai embora. Hoje, pedem R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão para assinar contrato. O Roberto não quis pagar R$ 1 milhão para um jogador e ele foi para o Inter. É assim que funciona e quem fala que não vai negociar com empresário é mentiroso. Todo jogador com 10 ou 11 anos tem empresário. Vocês sabem disso, não sei porque não falam.

Eu falo. Questionei o Citadini, candidato que defende a ideia do Corinthians ter 100% dos direitos econômicos dos jogadores da base...

Então, pergunta para ele como vieram o Doni e o Leandro, do Botafogo, de Ribeirão Preto, quando ele era vice-presidente. Qualquer clube do mundo não consegue isso. Você aceita ou não aceita e fica sem time. As pessoas falam coisas inacreditáveis.

Em meio as disputas judiciais, acredita que a eleição termina dia 3 mesmo?

Espero que acabe. A pior coisa é levar a briga para a Justiça, mas estamos cheio de gente lá que acha que a Justiça define tudo. Espero que, pelo bem do clube, tudo termine no sábado.

Como será sua relação com as organizadas?

Eles vivem o clube e quando quiserem conversar com a gente, vamos receber como sempre fizemos e sem esconder de ninguém, diferente de outros que fazem escondido. Na campanha, todos os candidatos querem falar com eles. Eu respeito, adoro eles e são importantes para o clube, mas eles lá e eu cá.

Defende a ideia de torcida única?

Sou contra total. Isso é ridículo e é o mau vencendo o bem. Ordem judicial não se discute, ma vamos trabalhr para mudar isso. Futebol fica chato assim.

Vai investir em outros esportes ou o foco é no futebol?

Quem montou a natação? Fui eu. Quem colocou o futebol de salão? Foi eu. O basquete, eu ajudei. Só o vôlei que foi coisa do Roberto mesmo. Tem candidato que ficou quatro anos mandando no clube e nunca fez nada, queria fechar o clube.

Pensa em mexer alguma coisa no Parque São Jorge?

Tem que mexer. Aquilo é uma cidade e um dos nossos erros nos últimos anos foi focar muito no futebol e deixar um pouco de lado o clube. Torcedor me conhece e sabe que eu vou olhar mais para o clube.

A Fazendinha vai ser utilizada para algo?

Farei um projeto para virar o espaço em uma arena multiuso para shows e um monte de coisa. É um projeto a longo prazo, mas uma hora alguém tem que começar.

Aceitaria uma parceria estilo a Crefisa, que envolva compra de jogador e patrocínico?

Acho que o Corinthians não precisa de uma parceira, mas se aparecer um patrocinador tipo a Crefisa, será muito bem vindo. A Crefisa está sendo um exemplo para o futebol brasileiro. Quanto mais Crefisa no futebol, melhor fica. Precisamos de patrocinador forte e não parceiro.

Porque o Corinthians não tem um patrocinador master de peso, com contrato duradouro?

Não sei, não estou lá.

Mas a atual diretoria é da sua chapa e você conversa com os dirigentes, não?

Tem que ir atrás, trabalhar. Nos últimos anos, tivemos muitas notícias ruins e isso atrapalha, afasta as grandes empresas. Ninguém quer colocar sua marca em cima de uma coisa negativa. Tem o problema de sair muita mentira também, mas saem umas verdades e precisamos resgatar a boa imagem do clube. Pega os quatro anos e meio da minha gestão e veja como foi. Paguei todo mundo e vou pegar um clube muito melhor do que peguei no passado.

O Alessandro continua no cargo?

Não sei. O Corinthians está perdendo ou ganhando jogos?

Ganhando, mas ele não joga...

Pois é, mas time que está ganhando não se mexe. Só que ele precisará se enquadrar naquilo que eu quero. Tenho meu jeito de trabalhar e vai ter que seguir nessa linha. Quem não seguir, seja Alessandro, João, Pedro ou Carille sai. Se seguir, fica.

Até o Carille?

Mesma coisa.

E o que o Ronaldo vai fazer na sua gestão?

Ele não vai ter cargo. Ele vai nos ajudar. Vamos fazer um projeto e ele vai nos abrindo portas em todo o mundo. Temos que fazer ele se aproximar da administração para fazermos grandes projetos no futebol e ele é expert nisso.