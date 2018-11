Andrés diz que Corinthians tem dois reforços encaminhados e nega saída de Pedrinho

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, visitou nesta segunda-feira o CT Joaquim Grava após retornar da viagem de uma semana para a Europa. O mandatário, em conversa informal com os jornalistas, desmentiu a negociação do atacante Pedrinho com o Real Madrid e disse que tem um atacante e um meia encaminhados para 2019.

Andrés não citou nomes e descartou que o meia Lucas Piazon, revelado pelo São Paulo e hoje no Chelsea, seja um dos reforços. O centroavante, segundo o presidente, chegará para vestir a camisa 9 e ser titular.

Em relação à notícia publicada no jornal espanhol Marca, André comentou que trata-se de "novela mexicana" e negou que o jogador será negociado neste ano com o Real Madrid. O periódico informou que Pedrinho seria contratado pelo time madrilenho e emprestado ao Valladolid, que tem Ronaldo Fenômeno como um dos donos.

No domingo, o Corinthians divulgou em suas redes socais a foto de Andrés Sanchez ao lado do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e de Ronaldo Fenômeno. O nome de Pedrinho já foi vinculado ao Barcelona e ao Borussia Dortmund.

Andrés Sanchez, no entanto, volta da Europa sem encontrar uma empresa para dar nome à arena e sem patrocinador master para o time. O estádio corintiano ficou pronto em 2014 e ainda não conseguiu comercializar o naming rights. O clube também está sem o patrocínio principal em sua camisa desde abril do ano passado, quando terminou o acordo com a Caixa.

O Corinthians vem de vitória sobre o Vasco por 1 a 0, em casa, no sábado, que afastou a equipe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro é o 12º colocado na tabela, com 43 pontos, a seis de distância da degola. Os comandados de Jair Ventura voltam a campo na próxima quarta-feira, às 21h45, contra o Atlético-PR, fora de casa, pela antepenúltima rodada da competição.