Andrés diz que Santos é favorito contra o Corinthians Ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez apontou o rival Santos como favorito para o segundo duelo da semifinal da Copa Libertadores, quarta-feira, no Pacaembu. Para o atual diretor de seleções da CBF, o time santista é o melhor do Brasil e tem todas as condições de reverter a derrota sofrida na ida, por 1 a 0, na Vila Belmiro.