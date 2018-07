Andrés fala em Corinthians 'antes e depois' de Ronaldo

"Como presidente do Corinthians estou muito triste, não era o que estava programado. Mas como torcedor sinto uma alegria por ele ter vestido a camisa do Corinthians. Para mim, o Corinthians é antes, durante e depois do Ronaldo. Meu muito obrigado a esse, antes de jogador, ser humano, com seus defeitos e virtudes", afirmou.

Andrés agradeceu Ronaldo por ter fortalecido a marca do Corinthians e tê-la espalhado por todo o mundo. "É um momento triste para todos os seres humanos do planeta. Só tenho a agradecer ao Ronaldo pelo que fez. Não era só um jogador, era um parceiro, é um parceiro, pôs o nome onde nem esperávamos, triplicamos receitas, ganhamos e perdemos campeonatos. Mas o importante é o nome do Corinthians. Como brasileiro e ser humano, conheci poucos como ele", comentou.

Ronaldo foi contratado pelo Corinthians em dezembro de 2008 e conquistou pelo clube os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, ambos em 2009. Além disso, conseguiu rentável patrocínio de contrato com a Hypermarcas ao clube do Parque São Jorge. Parte do valor ficava com o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, como forma de pagamento dos seus salários. O acordo da Hypermarcas com o Corinthians se encerrará apenas no fim de 2011.