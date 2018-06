Andrés nega vantagem do Corinthians e dispara: 'Palmeiras é o mais rico e favorito'

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, o Corinthians assumiu a liderança geral do Campeonato Paulista e ainda é o atual campeão estadual. Entretanto, com uma certa dose de ironia, o presidente do clube, Andrés Sanchez, nega vantagem ao time alvinegro e colocar o rival Palmeiras como principal favorito.

"O Corinthians não tem força nenhuma, é a zebra do campeonato. O favorito é o Palmeiras, que é o clube mais rico e o maior time do Brasil. E depois é o Santos (favorito)", disse o dirigente, claramente ironizando.

No ano passado, o Corinthians ficou por meses sendo taxado de quarta força do Estado e mesmo assim conquistou o Paulista e o Brasileiro.

Em relação a dificuldade para contratar um centroavante, Andrés afirmou que o clube tem analisado o mercado, mas a situação é complicada, pois os jogadores estão pedindo valores muito elevados.

"Estamos procurando, mas não vamos pagar salário de nível europeu. Todo mundo cobra por um grande jogador e que o Corinthians esteja sanado financeiramente. Mas uma hora vai chegar", avisou.