Andrés promete Ronaldo Fenômeno na diretoria do Corinthians caso seja eleito

Candidato à presidência do Corinthians, Andrés Sanchez promete levar o ex-atacante Ronaldo Fenômeno para trabalhar no clube caso seja eleito. O ex-presidente, que só vai oficializar a candidatura no dia 13, diz que espera aproveitar a experiência do ídolo corintiano no comando do futebol.

“Se eu for candidato e conseguir ganhar as eleições, o Ronaldo vai estar no Corinthians. O cargo será observado depois, mas pela capacidade dele, o cargo será alto”, disse o ex-dirigente e deputado federal pelo PT, em entrevista exclusiva ao Estado.

Andrés, nome escolhido pela situação para tentar a presidência, ressalta a importância de Ronaldo e afirma que o ex-atacante sempre acompanhou o clube por perto.

“O Ronaldo nunca esteve longe do Corinthians. Ele é uma pessoa que sempre contribuiu e esteve por perto do Corinthians, agindo positivamente. Ele é muito competente em tudo que faz”, comentou.

O ex-atacante defendeu o Corinthians entre 2009 e 2011 e conquistou um Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil, ambos em 2009. Ronaldo é amigo de Andrés antes mesmo de chegar ao clube e o dirigente é apontado no clube como o maior responsável pela contratação dele.

Recentemente, a empresa de marketing esportivo de Ronaldo, a Octagon, manteve ligações com o Corinthians, buscando parceiros em ações de marketing para o clube. Entretanto, o negócio não prosperou.

Enquanto Andrés tenta fazer mistério sobre sua candidatura, outros quatro candidatos já confirmaram a tentativa ao pleito, são os casos de Antônio Roque Citadini, Osmar Stábile, Felipe Ezabella e Romeu Tuma Júnior.