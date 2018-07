Andrés promete venda em breve dos naming rights do Itaquerão

O Corinthians prometeu neste domingo que nos próximos dias terá a definição da venda dos naming rights do estádio do clube. O ex-superintendente de futebol do clube e responsável pelas negociações desta venda, Andrés Sanchez, afirmou que o acordo sairá em breve e não necessariamente deve mudar o nome da arena. O objetivo é que o local seja batizado de acordo com uma votação popular com as opções: Arena Corinthians ou Arena do Povo.

"Naming rights está muito perto. O presidente (Roberto de Andrade) anunciará nos próximos dias. É um projeto inovador. O torcedor escolherá o nome", afirmou Sanchez, conselheiro vitalício do clube. Segundo ele, a empresa que está para comprar o nome do estádio não pretende fazer uso do mesmo e, por isso, o Corinthians terá a oportunidade de deixar para a torcida a escolha.

O estádio foi inaugurado em maio de 2014 e recebeu seis partidas da última Copa do Mundo. Alguns jogos do torneio olímpico do futebol masculino e feminino também serão na casa do Corinthians. Popularmente, o local é chamado de Itaquerão, apelido que é recusado por integrantes do clube.

O dirigente concedeu entrevista antes da partida entre Corinthians e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, e prometeu que as recentes denúncias de corrupção no clube sobre jogadores das categorias da base serão investigadas. "Tudo que está acontecendo vai ser apurado. Está tudo tranquilo aqui no Corinthians", afirmou.