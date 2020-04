Andrés rebate declarações de Tiago Nunes e ironiza técnico: 'Ele devia estar no Barcelona'

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, revelou ter ficado chateado com Tiago Nunes após as declarações do treinador criticando o Centro de Inteligência do clube, o Cifut. Segundo o comandante da equipe alvinegra, ele encontrou o departamento sucateado.

LEIA TAMBÉM > Felipão exalta Deyverson e diz que Palmeiras perdeu intensidade após Copa América

"Fiquei muito chateado com isso aí. Não tem nada de sucateado. Tudo de mais moderno tem lá. Quando ele (Tiago Nunes) veio, teve carta branca para mexer em tudo. O chefe do Cifut é um tal de Pedro (Sotero) que foi ele que trouxe. Ele foi infeliz no comentário dele, nas palavras que disse, e eu quero ver qualquer CT do Brasil ter o que o Corinthians tem", afirmou Andrés durante uma transmissão ao vivo com o jornalista Jorge Nicola.

Andrés ainda afirmou que não conversou com Tiago Nunes e ironizou o treinador: "É que ele devia estar no Barcelona, que não tem nem de perto o que tem no Corinthians. Como trabalhou no Barcelona, achou que aqui estava ruim".

O presidente também disse que terá uma conversa com o técnico e ainda está irritado, mas pretende mantê-lo no cargo, sem cravar a sua permanência. "Não banco, ele pode morrer, pode acontecer um monte de coisa".

No comando do Corinthians, Tiago Nunes acumula resultados ruins em 2020. O time foi eliminado na fase preliminar da Copa Libertadores e estava em uma situação complicada no Campeonato Paulista, perto de ser eliminado, antes da paralisação provocada pela pandemia do novo coronavírus.