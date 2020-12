Andrés Rueda é eleito presidente do Santos para triênio 2021-2023

Andrés Rueda foi eleito o novo presidente do Santos para o próximo triênio do clube. Rueda, da Chapa 4, "União pelo Santos", foi eleito neste sábado, com 3.936 votos. Ao todo, 2.406 sócios votaram na Vila Belmiro e na Federação Paulista de Futebol, em São Paulo. Pela internet, foram 5.748 votos.

Entre os outros candidatos do pleito, Rodrigo Marino teve 1.171 votos , sendo seguido por Ricardo Agostinho (1.070), Fernando Silva (993) , Milton Teixeira Filho (492) e Daniel Curi (477).

Rueda terá muitos desafios financeiros no Santos. Por conta de dívidas com outros clubes, o time sofreu um banimento da Fifa e está proibido de contratar novos jogadores. Além disso, o clube também teve muitos problemas políticos durante a última gestão, com o presidente eleito José Carlos Peres sofrendo um processo de impeachment e o vice Orlando Rollo assumindo.

A partir da próxima semana, Rueda já deve se reunir com Rollo para iniciar o processo de transição na governança do clube. O novo presidente assume oficialmente em 1º de janeiro de 2021.

Rueda havia sido candidato à presidência nas últimas eleições, quando ficou em segundo lugar. Depois, fez parte do Comitê de Gestão de José Carlos Peres, mas renunciou ao cargo após sete meses – antes já havia participado do CG de Modesto Roma Júnior. É matemático, com especialidade em engenharia de sistemas e experiência em gestão.