Andrés Rueda e novos gestores do Santos se apresentam ao elenco e a Cuca

O presidente Andrés Rueda teve o primeiro encontro com o elenco do Santos neste sábado. No CT Rei Pelé, o dirigente, acompanhado por outros profissionais da sua gestão, se apresentou aos jogadores e ao técnico Cuca, que se preparam para o confronto com o Boca Juniors, pelas semifinais da Copa Libertadores.

Além de Rueda, o vice-presidente do Santos, José Carlos de Oliveira, e José Renato Quaresma, Vitor Loureiro Sion e Rafael Leal, membros do Comitê de Gestão, participaram do encontro. Em tom de brincadeira, Cuca disse esperar que eles sejam pé quentes.

Rueda foi eleito para a presidência do Santos em dezembro, sendo o nome escolhido pelos sócios do clube para dirigir o clube no triênio de 2021 a 2023. Ele assumiu o cargo com questões importantes resolvidas, como a permanência de Luan Peres para a reta final da Copa Libertadores.

Mas agora terá de trabalhar em outras questões, como a definição do futuro do zagueiro Lucas Veríssimo - ele interessa ao Benfica e o clube aceita vendê-lo, mas não quer liberá-lo antes do término da participação no torneio continental. Além disso, o contrato de Cuca se encerra ao fim da temporada.

Em preparação para o jogo de ida das semifinais da Libertadores, o Santos vai treinar no domingo e na segunda-feira. Depois viaja a Buenos Aires, onde fará uma atividade na quarta, véspera do confronto com o Boca Juniors, no Estádio La Bombonera.