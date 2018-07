Andrés Sanchez comemora início das obras do estádio do Corinthians

SÃO PAULO - Um dos principais sonhos do torcedor corintiano, o estádio do clube começou a sair do papel nesta segunda-feira, com o início das obras para terraplenagem do terreno em Itaquera. Após diversos adiamentos, o presidente Andrés Sanchez finalmente pôde comemorar esta nova "conquista".

"Trata-se de mais uma conquista de toda a torcida corintiana. Mais uma conquista nessa vitoriosa história centenária. Essa atual diretoria sempre elegeu como prioridade o aprimoramento das estruturas físicas do Corinthians. Em primeiro lugar, foi construído o moderno centro de treinamento. Depois, era hora, enfim, do estádio. A empreitada é complexa. As dificuldades são muitas. O trabalho é enorme. E está apenas no começo", afirmou, em nota publicada no site oficial do clube.

O início das obras não deve ser comemorado apenas por Andrés, ou pelos torcedores corintianos, mas também pelo Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Os atrasos para a construção do estádio fizeram com que São Paulo ficasse de fora da Copa das Confederações de 2013. E a cidade também pode ficar sem a partida de abertura do Mundial.

A construção começa ainda sem uma garantia financeira. Aproximadamente R$ 240 milhões virão em forma de isenção de impostos municipais (por meio de Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento). Outros R$ 400 milhões devem sair de empréstimo junto ao BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento). O orçamento feito pela construtora está em mais de R$ 1 bilhão, mas o Corinthians ainda tenta diminuir esse valor.

"Toda a diretoria reconheceu a importância do projeto e tem trabalhado dedicadamente para alcançar pleno êxito. O objetivo é construir uma arena moderna, bonita, que atenda aos interesses de toda a nação Corinthians, mas de forma responsável, zelando pelas finanças do clube", disse Andrés.

Veja também:

Obras de estádio corintiano iniciam com terraplenagem

ESTADÃO ESPN - Obra do Itaquerão teve início nesta segunda-feira