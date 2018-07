Andrés Sanchez critica empresário de Tite por pedir R$ 700 mil de salário

SÃO PAULO - A situação para a renovação de contrato de Tite com o Corinthians, que parecia bem encaminhada, encontrou alguns obstáculos nesta segunda-feira, 12. O presidente André Sanchez revelou problemas na negociação e criticou o empresário do treinador, Gilmar Veloz, pelo alto valor pedido para o salário.

'Estava andando bem, agora complicou tudo. O empresário dele parece que ficou meio doido hoje, o empresário está achando que está no Catar, nos Emirados Árabes. O Corinthians tem um teto salarial. Eu não pago R$ 700 mil, R$ 800 mil para um treinador', disparou Andrés, nesta segunda, durante o programa "Bem, Amigos", do canal Sportv.

O presidente corintiano demonstrou irritação ao comentar o assunto. Andrés descartou a possibilidade de pagar o valor pedido, que seria de R$ 700 mil por mês, e deu um prazo para definir a renovação de Tite: sexta-feira.

'O Tite está nos Estados Unidos passeando, mas o empresário dele fala por ele, então ele deve estar sabendo. Se não der a resposta em dois ou três dias, que seja feliz. Se tiver que ir, que vá com Deus. De sexta-feira não passa', garantiu o dirigente.

Apesar da dificuldade que surgiu na negociação, Andrés Sanchez explicou que quer a permanência de Tite no clube em 2012. O presidente espera que as conversas evoluam nos próximos dias, e o treinador aceite receber um salário mais baixo do que o proposto.

'O Tite sempre me falou que preferia ganhar menos, mas ter estabilidade. Eu sempre dei essa estabilidade. Eu quero que ele fique, e isso não dependia de ganhar o Brasileiro. Mas esse valor é uma ofensa ao país, é o fim do mundo. Esse valor eu não vou pagar, não'.