Andrés Sanchez diz que Loss fica no Corinthians até o fim de 2019

Desde que assumiu o comando do Corinthians, Osmar Loss convive com a desconfiança e incerteza sobre seu futuro no cargo de treinador. Mas se depender das palavras do presidente do clube, Andrés Sanchez, ele pode ficar tranquilo que seu cargo estará assegurado por um bom tempo.

Em entrevista ao Esporte Interativo, Andrés disse que não cogita mudar o comando técnico tão cedo. "Será esse ano e o ano inteiro de 2019 também (como treinador). Aí depois vamos ter problema de novo. Vai ter empresário, assessor de imprensa, secretária. É normal", disse o dirigente, brincando sobre a popularidade que Loss deve ganhar nos próximos dias.

Quando confirmou o ex-auxiliar de Carille como novo técnico do Corinthians, Andrés garantiu que ele seria o técnico até o fim do ano. Dessa vez, aumentou o prazo. Durante a Copa do Mundo, o dirigente deve se reuniu com o treinador para definir os nomes que irão preencher as lacunas deixadas pelos membros da comissão técnica que deixaram o clube e foram trabalhar com Fábio Carille no Al-Wehda, da Arábia Saudita.

Além do técnico, foram para o futebol saudita, os auxiliares Leandro da Silva (Cuca), o preparador físico Walmir Cruz e do observador técnico Mauro da Silva. Por enquanto, é certo apenas que o técnico do time Sub-20, Dyego Coelho, será auxiliar de Loss. Ele assume o cargo na segunda-feira.

Loss comandou o Corinthians em três jogos, sendo duas derrotas (para Millonarios e Internacional) e uma vitória (América-MG). Neste domingo, o desafio será contra o Flamengo, ás 16h, no Maracanã.