Andrés Sanchez diz que Corinthians negociou Mendoza por R$ 14 mi

Em resposta a um torcedor no Twitter, rede de microblogs na internet, o superintendente de futebol do Corinthians, Andrés Sanchez, afirmou neste domingo que o atacante colombiano Stiven Mendoza será negociado por R$ 14 milhões. O jogador tem contrato com o time paulista até o fim de 2018 e está emprestado ao Chennaiyin, da Índia.

"Será vendido por 3.500.000 euros, só para saberem", escreveu o ex-mandatário nas redes sociais. Andrés Sanchez deu a resposta após o torcedor pedir que mandasse embora o Mendoza e o paraguaio Romero e que acertasse logo a renovação de contrato com o volante Ralf, que termina no final do ano. "O Mendonza está e será vendido pelo valor que disse", confirmou sem revelar o destino do jogador.

Mendoza foi contratado pelo Corinthians no início da temporada e teve chances para mostrar seu futebol durante o Campeonato Paulista. Demonstrou ser um atacante veloz e sua vontade em campo chegou a animar os torcedores.

Mas a sequência de jogos mostrou um atleta um pouco estabanado com a bola nos pés e aos poucos foi perdendo espaço. Um pouco antes da chegada de Lucca e Lincom, voltou para o Chennaiyin, clube que havia defendido na última temporada.