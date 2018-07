Andrés Sanchez e Mário Gobbi: parceria de sucesso na política do Corinthians

YOKOHAMA - Andrés Sanchez assumiu a presidência do Corinthians em 2007, poucos meses antes de o time ser rebaixado à segunda divisão. Ele foi o ganhador de um pleito que elegeria o comandante apenas durante o final de mandato de Alberto Dualib, que renunciou ao cargo em meio aos escândalos da MSI. Cinco anos depois, e Andrés Sanchez ainda está no poder. Não diretamente, mas é seu grupo político, do qual é o líder, que dá as cartas no clube.

Andrés, passado o mandato tampão de Alberto Dualib, foi eleito presidente para um mandato de três anos e elegeu seu sucessor, Mário Gobbi, que assumiu o clube em fevereiro deste ano. O cartola, Gobbi e Luis Paulo Rosenberg, atual vice-presidente, sempre conversaram sobre os principais assuntos do clube, dos detalhes da construção do estádio em Itaquera, da venda dos naming rigths e dos contratos de televisão e patrocínio.

Da queda para a Série B do Brasileiro ao título Mundial da Fifa, os três estiveram sempre juntos. Gobbi foi o diretor de futebol na Série B e nos dois anos seguintes, até 2010. Saiu em 2011 para um ano sabático, mas já com a indicação e aval de Andrés para disputar (e ganhar) a eleição para presidente. Rosenberg foi o diretor de marketing de Andrés e agora é vice-presidente do Corinthians. Ele continua à frente do departamento de marketing, ao lado de um diretor que veio do mercado publicitário, Ivan Marques.

Rosenberg é quem está à frente hoje do principal e mais importante contrato que o clube vai fechar, a venda do nome do novo estádio, palco da Copa do Mundo de 2014. Ele diz que jamais quer ser presidente e que, assim que o estádio estiver pronto, não terá mais cargo no Corinthians.

Andrés e Gobbi têm estilos diferentes de administrar o clube e mantêm uma relação próxima – Andrés, quando está em São Paulo, vai bastante à sala da presidência e conversa com frequência com Gobbi. Falam de tudo. O que Andrés evita, como ocorreu no Japão, é aparecer em eventos oficiais do Corinthians, uma vez que ele não tem cargo algum na diretoria.

Durante o Mundial da Fifa, Andrés não acompanhou a delegação do Corinthians e permaneceu a maioria dos dias em Tóquio, "como torcedor", como ele gosta de frisar – assistiu aos jogo até da arquibancada no Japão. Fora da diretoria, Andrés mantém a ponte entre Corinthians e governo – é filiado ao PT e cotado para virar secretário de governo do prefeito Fernando Haddad, já que não ocupa mais cargo algum na CBF (até a queda de Mano Menezes do comando da seleção, Andrés era diretor de seleções).

Foi Andrés Sanches que mudou o estatuto do Corinthians. Não há mais reeleição e quem escolhe o presidente são os sócios, não mais o Conselho Deliberativo. Ancorado por Andrés, Ronaldo e Itaquerão, Mário Gobbi ganhou a eleição com 60% dos votos e elegeu o presidente do Conselho. Aniquilou a oposição. Portanto, tem o clube nas mãos.

Gobbi cortará a fita de inauguração do Itaquerão, embora já tenha dito que Andrés participará ativamente da inauguração do novo estádio. Gobbi e Andrés já decidiram quem será o escolhido por eles a disputar a próxima eleição do Corinthians: Roberto de Andrade, atual diretor de futebol. O grupo de Andrés não abre mão do poder.