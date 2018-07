Andrés Sanchez entrega carta de demissão e deixa CBF

Andrés não escondeu ter ficado contrariado com demissão de Mano Menezes, ocorrida na última sexta, e na segunda-feira admitiu que a "tendência" era de que ele deixasse a CBF. Na terça, no entanto, o dirigente amenizou o discurso e, em entrevista à TV Bandeirantes, indicou que poderia continuar no cargo.

Uma reunião entre o ex-presidente corintiano e Marin deveria ter acontecido na última terça-feira, mas foi adiada pelo mandatário da CBF. A dificuldade em falar com o comandante da entidade, aliás, teria irritado Andrés nos últimos dias, a ponto de ele informar seu pedido de demissão através de uma carta.

A saída de Mano Menezes foi a gota d''água para a saída do dirigente, mas ele já estava enfraquecido no cargo desde que Marin assumiu a CBF. Andrés era homem de confiança de Ricardo Teixeira e perdeu força com sua queda, em março.

Ex-presidente do Corinthians, Andrés foi contratado no final do ano passado para o cargo de diretor de seleções. Na época, ele chegou a ser apontado como nome forte para substituir Ricardo Teixeira no comando da CBF. Na última segunda, o dirigente não descartou a possibilidade de concorrer à presidência da entidade em 2014.