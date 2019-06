Andrés Sanchez ironiza o Palmeiras: 'Vai ganhar tudo, só não ganhou o Paulista'

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, falou rapidamente com os jornalistas após o empate sem gols com o Cruzeiro pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Ao comentar sobre o atual momento de sua equipe, ele aproveitou para ironizar o rival Palmeiras, que lidera a competição.

"Chegar no Palmeiras é impossível, o Palmeiras é imbatível. Vai ganhar tudo. Só não ganhou o Paulista", cutucou. Ele também disse que aposta na evolução da equipe na pausa da Copa América. "Leva tempo, vai crescer mais."

Andrés também deixou claro que não importa o quanto Walter jogue até o final da temporada. A situação dele está definida. "Não vai renovar". Walter estará em campo também na próxima quarta-feira, no clássico com o Santos na Vila Belmiro.

Para a partida, Carille terá um problema para definir um jogador para a lateral-direita. Fagner está na seleção brasileira e Michel Macedo sentiu a posterior da coxa direita e passará por exames durante a semana. Dificilmente terá condições.

Para a posição, o treinador pode improvisar novamente o zagueiro Bruno Méndez. Mas também pode escalar o volante Gabriel, que já fez a função na temporada passada, ou o volante Ramiro, que sabe atuar pelo lado direito.