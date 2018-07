Andrés Sanchez diz que não teme ver Itaquerão envolvido na Lava Jato

Homem forte do Itaquerão, o ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez não demonstra qualquer preocupação com a possibilidade de o estádio estar envolvido na Operação Lava Jato. Em entrevista à Rádio Estadão, nesta sexta-feira, ele disse entender os motivos da desconfiança sobre a construção.

"Óbvio que todas as obras da construtora estão sendo questionadas. Eu acho que não tem nada, mas quero que procure mesmo, pois, se tiver algo, o Corinthians é vítima e, se mostrar um superfaturamento, vamos cobrar", disse o dirigente. "Eu não roubei e não sei de ninguém no Corinthians que tenha roubado", completou.

Andrés ainda falou sobre a dificuldade em vender o naming rights da arena. "O único que fechou foi o Palmeiras. É difícil, pois todo mundo chama de Itaquerão. Não é desculpa, mas atrapalha. O Brasil não tem cultura em usar nome em arena. Estamos atrasados em dois anos (a venda do nome), mas espero que seja logo."

O ex-presidente ainda assegurou que não pensa em voltar a comandar o clube e que vai se manter neutro na eleição do Corinthians, no fim de 2017. "Tem de mudar. Hoje, existem novos líderes e tem de pensar para frente", explicou.

Polêmico, ele disse que o elenco do Internacional, que luta contra o rebaixamento, é melhor do que o do líder Palmeiras. "Jogador por jogador, o Inter é melhor do que o Palmeiras, mas o time não encaixou. No Palmeiras, tem problema como em todos os outros, mas está ganhando, então ninguém fala nada."