SÃO PAULO - O ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez está internado no hospital São Luiz, no Morumbi, em São Paulo, desde o último domingo. Sanchez foi submetido a uma cirurgia para correção de uma hérnia abdominal.

De acordo com o mais recente boletim médico, divulgado nesta terça-feira, o ex-dirigente passa bem e deverá receber alta nos próximos dias.